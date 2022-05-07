تريزيجيه ومصطفى محمد وجها لوجه فى الدوري التركي

يستضيف استاد ستين إيمك مواجهة قوية بين باشاك شهير المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه، وجالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم مصطفى محمد، فى السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر الدوري التركي .

وكان باشاك شهير حقق فوزاً غالياً على قاسم باشا بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري التركي.

وقدم تريزيجيه مباراة فنية كبيرة بعدما ساهم أيضًا فى تقدم فريقه عن طريق فردريك جولبراندسن فى الدقيقة الـ28 من عمر المباراة وصنع الهدف الأول.

وارتفع رصيد باشاك شهير بعد آخر مباراة لـ60 نقطة فى المركز الرابع بينما ظل قاسم باشا في المركز الـ11 برصيد 47

ويقدم تريزيجيه أداءً رائعاً مع باشاك شهير منذ الانضمام إليه فى الميركاتو الشتوي، وخاض مع الفريق في بطولة الدوري المحلي 9 مباريات، مسجلاً 5 أهداف مع تقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه ضمن فريق إسطنبول باشاك شهير على سبيل الإعارة قادمًا من أستون فيلا بمدة 6 شهور، حتى نهاية الموسم الحالي 2021/2022.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق جالاتا سراي، المباراة بعد خسارة أمام ضيفه سيفاس سبور بنتيجة 2-3 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب نيف فى إسطنبول ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري .

يحتل فريق جالاتا سراي في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 47 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 14 لقاء وتسجيل 47 هدفاً وتلقي 50.

وعاد مصطفى محمد لصفوف فريقه جالاتا سراى بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها مؤخرا، وينتظر المشاركة أساسيا في مباراة اليوم من أجل استعادة التألق مع الفريق.



وخاض مصطفى محمد 24 مباراة مع جالاتا سراي في مسابقة الدوري التركي خلال الموسم الحالي، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.