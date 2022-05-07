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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

طريقة حذف سجل البحث الخاص بك على فيس بوك .. خطوات

07 آيار / مايو 2022 08:34

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مثل أي منصة وسائط اجتماعية أخرى، يحتفظ فيس بوك بتقرير لسجل البحث الخاص بك بصرف النظر عما يعرفه عنك، حيث يقول الناس إن سجل البحث يمكن أن يكشف الكثير عن هذا الشخص.
 
وعندما يتعلق الأمر بفيس بوك، فإنه يتخذ إجراءً احترازيًا إضافيًا ويحذف سجل البحث على فترات منتظمة أو متى شئت، وقد تفكر في أن حذف سجل البحث على فيس بوك يجب أن يكون مهمة شاقة.
 
لكن دعنا نخبرك أنه ليس كذلك، إنه سهل مثل حذف سجل البحث على Google Chrome، كل ما عليك فعله هو بضع نقرات أو نقرات ، وسيختفي سجل البحث الخاص بك إلى الأبد.

كيفية حذف سجل البحث على تطبيق فيس بوك (Android / iOS)

1. افتح تطبيق فيس بوك على هاتفك الذكي.
 
2. الآن، اضغط على أيقونة البحث في الجزء العلوي من الشاشة.
 
3. بعد فتح البحث، انقر على خيار "تعديل" بجوار عمليات البحث الأخيرة.
 
4. الآن، سيتم فتح سجل الأنشطة الخاص بك ، وتحتاج إلى النقر فوق "مسح عمليات البحث" لحذف سجل البحث الخاص بك على فيس بوك.

كيفية حذف سجل البحث على موقع فيس بوك

1.قم بزيارة موقع فيس بوك على متصفح الويب الخاص بك.

2. انقر فوق سهم القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة ، وحدد "الخصوصية والأمان ، ثم انقر فوق" سجل النشاط ".
 
3. حدد "الإجراءات المسجلة والأنشطة الأخرى في سجل النشاط.
 
4. حدد الآن "سجل البحث"، ثم انقر على "محو عمليات البحث".

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