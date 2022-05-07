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وزارة الأسرى والمحررين تؤدي واجب العزاء في والدة عميد الأسرى

07 آيار / مايو 2022 09:58

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غزة-الرأي

قدم وفدا من وزارة الأسرى والمحررين وعلى رأسه وكيل الوزارة الأستاذ بهاء الدين المدهون والمدراء العامون ولجنة أهالي الأسرى في سجون الاحتلال واجب العزاء بوفاة الحاجة صبحية يونس والدة عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كريم يونس،والذي  اقامته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عصر الجمعة  في ساحة الجندي المجهول.

والأسير يونس هو واحد من بين 25 أسيرًا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار عقود أن تفرج عنهم، رغم مرور العديد من صفقات التبادل، والإفراجات وكان آخرها عام 2014، حيث كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة الرابعة من القدامى، إلا أنها تنكرت للاتفاق الذي تم في حينه في إطار مسار المفاوضات.

ولد الأسير كريم يونس في الـ23 من نوفمبر عام 1958م، في بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السادس من يناير عام 1983، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، وجرى تحديد المؤبد له لاحقاً لمدة (40) عامًا.

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