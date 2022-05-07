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"كشف جديد".. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

07 آيار / مايو 2022 01:22

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري سيكون للحافلات الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2022/20) .

وبينت الوزارة أن السفل سيشمل كذلك الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18) ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 5/8: فحص الحافلات (باقي 3-5).

- الإثنين 5/9: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/10: فحص الحافلتين (10،9).

وشددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

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