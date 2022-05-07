وكالة الرأي الفلسطينية برهوم: موقف حماس من التطبيع واضح وموحد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتى من طوباس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مصر: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين وكالة الرأي الفلسطينية حنيني: هدم المنازل لن يُفلح في زعزعة إيمان شعبنا بحقه وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المصادقة على الاستيطان بالضفة تصعيدٌ خطير وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة:جمع وترحيل 2900 طنًا من النفايات الصلبة خلال العيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم بركس للدواجن شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بتنفيذ امتحان التدريب العملي لشهادة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مسن في الخليل ويصيبونه بكسر ورضوض وكالة الرأي الفلسطينية "كشف جديد".. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تُشيد بدور البلديات خلال إجازة عيد الفطر

07 آيار / مايو 2022 06:49

279840913_3213631735582366_4886496147400187597_n
279840913_3213631735582366_4886496147400187597_n

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الحكم المحلي متابعتها لأداء الهيئات المحلية والمجالس البلدية في تنظيم الأسواق وتنظيف الشاطيء وتجهيز الحدائق والأماكن العامة استقبالا لعيد الفطر المبارك وعملها خلال إجازة العيد.

وقالت الوزارة إن الهيئات المحلية كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال العيد، حيث شرعت كافة الهيئات المحلية بأعمال تنظيم الأسواق المنتشرة في المدينة، وتفقد أعمال صناع الجمال للتأكد من نظافة المدينة والمتنزّهات في مناطق مختلفة، حيث قامت البلديات بترميمها قبيل قدوم أيام العيد ومتابعة نظافتها استقبالا للمواطنين.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة لاستقبال العيد بمتابعة نظافة الأماكن العامة وتعزيز إجراءات تنظيم الأسواق والشوارع ذات الطابع التجاري لتسهيل حركة المتسوقين والمركبات ومراقبة محال تصنيع وتخزين الأغذية والحلويات.

من جهة أخرى تمكنت طواقم الإنقاذ البحري من إنقاذ عدة حالات غرق في بحر المدينة، بعد مخالفة تعليمات وتحذيرات المنقذين بعدم السباحة بسبب وجود تيارات مائية قوية وعدم بدء موسم الاصطياف.

كما أجرى قسم الصحة العامة في البلديات  جولات تفتيشية على المطاعم الخاصة ببيع الشاورما واللحوم والوجبات السريعة للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

كما وتم تنفيذ زيارات تهنئة ومعايدة لأصحاب المحلات والمواطنين.

وكان دور البلديات كافة بارز وفعال سواء قبيل استقبال عيد الفطر السعيد أو خلاله فاستمرار دور أعمال طواقم صناع الجمال التابع لكافة البلديات دون كلل أو ملل في خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ جليا وذلك حفاظًا على نظافة وجمال المدينة.

من جهة أخرى كان دور الشرطة بارزا بجهود عناصرها على ما بذلوه من جهد كبير في بسط النظام واستتباب الأمن،  فكانت حركة التسوق في كافة المناطق التجارية والميادين الحيوية تسير وفق المطلوب والمخطط له مسبقا ولم يتم إغلاق أي شارع أمام حركة السيارات والناس والذي كان من أهم نتائجه تحقيق الأمن مما انعكس ايجابيا على السلم المجتمعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟