تحديث جديد من واتساب ليعمل على هاتفين في آن واحد، لكن هذا الأمر سيتغير مع التعديلات الجوهرية التي يجريها التطبيق حاليا على خدمته، وهو التغيير الذي كان مطلوبا منذفترة طويلة من قبل المستخدمين الذين لديهم هاتف احتياطي.

ولفترة طويلة، كان من الممكن استخدام واتساب على جهاز حاسوب فقط إذا كان هاتفك متصلا بالإنترنت ومرتبطا بالجهاز.

ويبدو الآن أن واتساب -المملوكة لشركة ميتا (Meta)- تختبر ميزة تسمح بربط هاتف ذكي آخر أيضا، حيث ظهرت صورة توضح هذا التغيير داخل نسخة تجريبية من واتساب.

وتم الكشف عن الميزة المدهشة من قبل الخبراء في موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo) المتخصص في كشف النسخ التجريبية للتطبيقات.