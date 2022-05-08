شريحة دماغ منافسة لتقنية إيلون ماسك تجرى تجارب بشرية

بدأت شركة Synchron منافس شركة إيلون ماسك وشريحته Neuralink تجارب بشرية على غرسة دماغية تتيح لمرتديها التحكم في جهاز كمبيوتر باستخدام التفكير وحده، وستُزرع غرسة الدماغ Stentrode بحجم مشبك الورق، في ستة مرضى في نيويورك وبيتسبرج يعانون من شلل حاد.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستتيح Stentrode للمرضى التحكم في الأجهزة الرقمية فقط من خلال التفكير وتعيد لهم القدرة على أداء المهام اليومية، بما في ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت.



على الرغم من أن الزرع قد تم بالفعل زرعه في مرضى أستراليين، إلا أن التجربة السريرية الجديدة تمثل المرة الأولى التي سيتم اختبارها في الولايات المتحدة.



إذا نجحت، يمكن بيع غرسة Stentrode الدماغية كمنتج تجاري يستهدف مرضى الشلل لاستعادة استقلاليتهم وجودة حياتهم.



تُجرى تجربة Synchron الإكلينيكية، المسماة Command، بموجب إعفاء جهاز التحقيق الأول (IDE) الممنوح من جانب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ويسمح IDE باستخدام الجهاز في دراسة سريرية من أجل جمع البيانات حول سلامته وفعاليته.



قال توم أوكسلي، الرئيس التنفيذي ومؤسس Synchron: "تعمل دراسة الأمر على تقدم تطوير تكنولوجيا Synchron من خلال مرحلة الجدوى بينما نستعد لتجربتنا المحورية".



وأضاف أوكسلي، "يعد تسجيل المريض الأول بموجب IDE لواجهة BCI المزروعة بشكل دائم [واجهة الدماغ والحاسوب] علامة فارقة في المجال بأكمله، حيث نطور الحل الذي نقدمه لـ 5 ملايين شخص في الولايات المتحدة يعانون من الشلل."



يمكن زرع الجهاز في وعاء دموي يقع فوق القشرة الحركية، وهي المنطقة المسؤولة عن الحركة في الدماغ، ويتطلب الزرع إجراءً "طفيف التوغل" يتضمن شقًا صغيرًا في الرقبة، على غرار إدخال الدعامات في القلب.



كما أنه بمجرد وضعها في مكانها، يتمدد للضغط على الأقطاب الكهربائية مقابل جدار الوعاء الدموي بالقرب من الدماغ حيث يمكنه تسجيل الإشارات العصبية، وتنتقل هذه الإشارات من الدماغ مباشرة إلى المناطق المستهدفة إلى وحدة مزروعة تحت الجلد في الصدر.



وتنتقل الإشارات من شبكة الإلكترود على طول سلك يربطها بالجهاز الموجود في الصدر، وفي النهاية، هذا يعني أن المريض يمكنه التحكم في ما يظهر على شاشة الكمبيوتر، مثل المؤشر أو لوحة المفاتيح على الشاشة.

