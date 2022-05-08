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ويقترب من نهائي دوري الأبطال

الأهلي المصري يقسو على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة

08 آيار / مايو 2022 08:59

الأهلي المصري يقسو على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة
الأهلي المصري يقسو على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة

حقق الأهلي المصري فوزا عريضا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل رباعية الأهلي كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو "هدفين" في الدقيقتين 30 و90 وطاهر محمد (د.54) ومحمد شريف (د.72).

ولعب الفريق الجزائري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ35 عقب طرد لاعبه أمير قراوي.

وبهذا الفوز الكبير، اقترب الأهلي المصري من التأهل إلى المباراة النهائي للبطولة القارية بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستقام في الجزائر السبت المقبل.

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