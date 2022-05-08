بطولة إنكلترا: ليفربول يتعثر أمام توتنهام بتعادل إيجابي

أهدر ليفربول فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ولو مؤقتا، بعد تعادله 1 / 1 مع ضيفه توتنهام، امس، ضمن منافسات المرحلة 36 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والذي يلعب اليوم أمام ضيفه نيوكاسل.

ورفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب اليوم مع ليدز يونايتد.

وتقدم توتنهام عن طريق نجمه الكوري هيونج سون مين في الدقيقة 56، قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياز التعادل في الدقيقة .74

وبدأت المباراة سريعة من الجانبين، وتبادلا الهجمات مبكرا بغرض تسجيل هدف التقدم، لكن تألق الحارسين أليسون بيكر من ليفربول وهوجو لوريس من توتنهام حال دون تسجيل هدف التقدم.

وبعد مرور ربع ساعة أحكم ليفربول سيطرته على المباراة، وحاصر دفاع توتنهام في منطقة جزائه، وهدد مرمى لوريس في أكثر من مناسبة دون هز الشباك.

وفي الدقيقة 39 كاد الهولندي فيرجيل فان دايك أن يفتتح التسجيل لليفربول، بعدما ارتقى لضربة ركنية نفذها زميله أليكساندر أرنولد، ليوجه الكرة بضربة رأس اصطدمت بالعارضة.

ورد توتنهام بمحاولة خطيرة أخرى في الدقيقة 43 ، حينما سدد لاعب الوسط الدنماركي بيير هويبرج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى ليفربول.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، ضغط توتنهام بكل قوته الهجومية في محاولة لهز شباك ليفربول، فيما بادله الفريق المضيف الهجمات في محاولة لكسر نتيجة التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 56 نجح توتنهام في تسجيل هدف التقدم عبر الكوري هونج ميونج سون، الذي تلقى كرة عرضية من زميله ريان سيسنيون ليحولها بتسديدة من الوضع طائرا في شباك بيكير.

وبعد الهدف اندفع ليفربول محاولا تسجيل هدف التعادل للمحافظة على حظوظه في تحقيق النقاط الثلاث، لكنه فوجئ بحائط دفاعي صلب من جانب توتنهام.

وأثمرت محاولات ليفربول عن تسجيل هدف التعادل عن طريق لويس دياز في الدقيقة 74، حيث تلقى تمريرة من تياجو ألكانترا خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة سكنت شباك الحارس لوريس.

وأمام مالكه الجديد، مني تشلسي بتعادل قاتل 2-2 ضد ضيفه ولفرهامبتون ليبقى من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا، وسقط مانشستر يونايتد برباعية نظيفة أمام مضيفه برايتون وهبط واتفورد الى "تشامبيونشيب".

وكان النادي اللندني أعلن قبل ساعات من المباراة أن كونسورتيوم يقوده الاميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز الأميركي للبيسبول والذي تابع المباراة من ملعب "ستامفورد برديج"، فاز في معركة شراء النادي بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار).

وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع آذار، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم الانباء الايجابية إداريًا، بقي تشلسي على أرض الملعب من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري بعد تعادل مع مانشستر يونايتد وخسارة من ايفرتون، ليفشل في إراحة نفسه نسبيًا من الصراع على آخر مركزين مؤهلين الى دوري أبطال أوروبا.

وبات في رصيد فريق المدرب الالماني توماس توخل 67 نقطة، متقدمًا بأربع وست نقاط عن أرسنال وتوتنهام تواليًا، علمًا أن الاخير يحلّ ضيفاً على ليفربول لاحقًا، فيما يستضيف "المدفعجية" فريق ليدز اليوم.

وبعد أن جُرّد من لقبه بطلاً لأوروبا هذا الموسم، يأمل تشلسي في ألاً يخرج خالي الوفاض هذا العام عندما يلتقي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

وتسبب المغربي رومان سايس بركلة جزاء إثر عرقلته روميلو لوكاكو أكدها الحكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، وانبرى لها الدولي البلجيكي بنجاح (56).

وأضاف لوكاكو الثاني بعد دقيقتين فقط بعد أن افتك الاميركي كريستيان بوليسيك الكرة من المنافس بالقرب من منطقته ومررها الى المهاجم الذي سددها بيمناه من خارج المنطقة جميلة الى يسار الحارس (58).

إلاّ أنّ البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو قلص الفارق بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى أعلى المرمى الى يسار الحارس السنغالي إدوار مندي (79).

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حطّم كونور كودي قلب المالك الجديد برأسية في المرمى إثر عرضية من البديل البرتغالي شيكينيو.

ومني مانشستر يونايتد بهزيمة برباعية نظيفة أمام برايتون أنهت آماله رسميًا بإمكانية تحقيق آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

وتُظهر هذه النتيجة مآسي يونايتد في واحد من أسوأ مواسمه في الدوري منذ عقود، بعد خسارتين صفر-5 وصفر-4 ضد الغريم ليفربول، و1-4 ضد واتفورد أدت الى إقالة النروجي أولي غونار سولشاير في تشرين الثاني الفائن قبل أن يَخرج الفريق من الكأس ضد ميدلزبره.

وسجل أهداف المباراة الاكوادوري مويزيس كاييسيدو (15)، الاسباني مارك كوكوريا (49)، الالماني باسكال غروب (57) والبلجيكي لياندرو تروسار (60).

وتجمد رصيد "الشاطين الحمر" عند 58 نقطة في المركز السادس، علمًا أنه يتبقى له مباراة واحدة فقط، ما يعني أنه سينهي الموسم بأسوأ رصيد في عهد الـ"برميرليغ" أي منذ 1992.

يتخلف بخمس نقاط عن أرسنال الرابع، ليغيب بالتالي عن دوري الابطال للمرة الخامسة فقط في آخر 30 موسمًا.

وسيتولى الهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام الحالي الاشراف على الفريق الموسم المقبل خلفًا للمؤقت الالماني رالف رانغنيك وسط شكوك حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وهبط واتفورد الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بخسارته بهدف دون رد أمام كريستال بالاس سجله العاجي ويلفريد زاها من ركلة جزاء، ليلحق بنوريتش المتذيل.

وتعرضت آمال بيرنلي بالبقاء لانتكاسة بعد سقوطه1 -3 أمام ضيفه أستون فيلا الذي تقدم عبر داني إينغز (7)، الارجنتيني إيميليانو بوينديا (31) وأولي واتكينز (52)، فيما أحرز العاجي ماكسويل كورنيه هدف أصحاب الارض الشرفي (90+1).

وفي رصيد بيرنلي 34 نقطة من 35 مباراة، مثلها لليدز الذي يلاقي أرسنال اليوم، و32 نقطة لإيفرتون من 33 مباراة الذي يحلّ على ليستر سيتي في اليوم ذاته ولديه مباراة مؤجلة على أرضه ضد كريستال بالاس.

وفاز برنتفورد الثاني عشر على ضيفه ساوثمبتون الخامس عشر 3-صفر بأهداف السويدي بونتوس يانسون (13)، يوان ويسا من كونغو الديمقراطية (14) والنروجي كريستفور أيير (79).

د.ب.أ