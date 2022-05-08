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الصحة ونقابة التمريض يوقعان اتفاقية للتدريب على الإنعاش القلبي

08 آيار / مايو 2022 10:19

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غزة-الرأي

 وقعت الإدارة العامة للتمريض مذكرة تعاون مع نقابة التمريض وذلك بهدف تدريب طواقم العمل التمريضية العاملين في وزارة الصحة والخريجين الجدد على الإنعاش القلبي الرئوي من خلال برنامج معتمد يقوم على تقديمه نخبة من المدربين المتخصصين في هذا المجال.

بدوره، رحب مدير عام التمريض د. خليل شقفة بحالة التعاون المشترك مع نقابة التمريض مثمنا حرصهم على الارتقاء بجودة العمل التمريضي وتطوير المهنة، مؤكدا أهمية انعقاد هذا البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إعداد طاقم تمريضي قادر على التعامل مع الحالات الطارئة والقيام بالإنعاش القلبي الرئوي بشكل مثالي وفق معايير جمعية القلب الأمريكية.

وأشاد رئيس نقابة التمريض أ. خليل الدقران بالاتفاق مبينا حرص النقابة على انجاز البرنامج التدريبي الذي سينعكس ايجابا على مهنة التمريض ومنتسبيها.
 

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