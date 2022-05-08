بلدية غزة تفتتح ملعب وحديقة الزيتون

غزة-الرأي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج والنائب في المجلس التشريعي د. محمود الزهار وعضو المجلس البلدي ورئيس نادي شباب الزيتون مصطفى قزعاط، ملعب وحديقة الزيتون في شارع 25 المتفرع من شارع عون الشوا المعروف بشارع ( 8) في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.



وحضر الحفل إلى جانب رئيس البلدية، أعضاء المجلس البلدي د. جميل طرزي وم. هاشم سكيك ومروان الغول، إضافة إلى مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة عبد السلام هنية، ورئيس وأعضاء تجمع عائلات حي الزيتون، ورئيس وأعضاء لجنة الحي، ولفيف من الوجهاء والمخاتير والرياضيين وسكان الحي.



وهنأ رئيس البلدية في كلمته سكان مدينة غزة وخاصة أهالي حي الزيتون بافتتاح هذا المشروع الذي كان حلمًا لهم منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن حي الزيتون الأكبر في مدينة غزة يستحق أكثر من ذلك، مبينًا أن افتتاح هذا المشروع سيؤدي إلى تطوير الخدمات الاجتماعية في الحي وسيساهم في استثمار طاقات الشباب بما يفيد الحي وخاصة في المجال الرياضي.



وأوضح السراج أن انشاء ملعب وحديقة الزيتون يأتي في سياق المحاور الرئيسة الأربعة التي أعلنها المجلس البلدي عند استلام مهامه في أغسطس 2019، وخاصة في محور تطوير وتفعيل الخدمات الثقافية والاجتماعية، مثنيًا على دور عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط في السعي لتذليل كافة العقبات لإنجاز هذا المشروع.



بدوره، شكر النائب في المجلس التشريعي د. محمود الزهار، بلدية غزة على إنجاز هذا المشروع المهم والذي يخدم شريحة واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة أهالي حي الزيتون الذين ضحوا كثيرًا من أجل غزة وفلسطين، مشيدًا في الوقت ذاته بإصرار البلدية على تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا رغم الظروف الصعبة والتحديات الكثيرة التي تواجهها.



وأكد الزهار أن البلدية وكافة المؤسسات الخدماتية سيواصلون العمل متحدين كل الظروف لتقديم خدمات تليق بأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، مهنئًا في الختام أهالي حي الزيتون بافتتاح هذا المشروع داعياً إياهم للتعاون مع البلدية ولجنة الحي واللجنة المشكلة للحفاظ عليه.



من ناحيته؛ تقدم قزعاط بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع وعلى رأسهم بلدية غزة ولجنة حي الزيتون، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وشركة مشتهى للهندسة والمقاولات.



وبين أن البلدية وبالتعاون مع لجنة حي الزيتون شكلت لجنة لإدارة وتشغيل هذا الصرح الرياضي بشكل علمي ومدروس ليكون رافعة من روافع العمل الرياضي، مؤكدًا أن اللجنة أعدت برنامجًا متكاملاً لتطويره والحفاظ عليه ويتيح للجميع وخاصة الأندية الرياضية الاستفادة الأمثل من خدماته.



وهنأ سكان حي الزيتون بهذا الإنجاز الكبير، داعيًا إياهم إلى تكثيف الجهود للحفاظ على هذا الصرح الرياضي متمنياً أن تكون الرياضة سببًا في وحدة أبناء شعبنا الفلسطيني.



ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بلدية غزة في توفير أماكن ترفيهية ورياضية في أحياء المدينة المختلفة وتحسين واقع الخدمات في حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزة.

يذكر أن مساحة المشروع الممول عبر صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية بتكلفة إجمالية بلغت 470 ألف يورو، تبلغ 10 دونمات منها 4 دونمات خصصت كحديقة عامة و6 دونمات كملعب لكرة القدم مع الخدمات الخاصة به.



وشمل المشروع إنشاء وتجهيز الحديقة وزراعتها بالأشتال والأشجار، وتزويدها بألعاب للأطفال ومقاعد لجلوس المتنزهين، وإنشاء أسوار للحديقة والملعب، وإنشاء 4 بوابات للدخول منها بوابة خاصة بالطوارئ، وبناء مدرجات للمتفرجين تتسع لنحو 1000 مشجع، وتعشيب الملعب، وبناء مبنى خدمات، وإنشاء دورات للمياه، وغرف غيار وحمامات للاعبين.

