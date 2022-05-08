"عشائر الشمال" تعالج 108 قضايا خلال أبريل

غزة-الرأي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة 108 قضايا متنوعة خلال أبريل الماضي، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأوضحت إدارة شؤون العشائر أن طواقمها عالجت 63 قضية شجار، و11 قضية مالية و7 قضايا حوادث مرورية، بالإضافة لـ 20 قضايا عائلية و7 قضايا سرقة.

ولفتت عشائر الشمال إلى استرداد مبالغ مالية بقيمة 59 ألف و600 شيكل، و12 ألف دولار لصالح مجموعة من المواطنين خلال أبريل الماضي.

وأشارت شؤون عشائر الشمال إلى الإفراج عن 79 موقوفًا ونزيلًا بجهود لجان الإصلاح عبر تسع لجان تعمل بجميع مناطق المحافظة وتتبع شؤون عشائر الشمال.