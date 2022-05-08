وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بشرطة رفح تنهي خلافاً مالياً بقيمة 6 آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "عشائر الشمال" تعالج 108 قضايا خلال أبريل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تفتتح ملعب وحديقة الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة ونقابة التمريض يوقعان اتفاقية للتدريب على الإنعاش القلبي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2252) الأحد 8/5/2022 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعطبون مركبات مواطنين قرب الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ128 وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصـابات في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

"عشائر الشمال" تعالج 108 قضايا خلال أبريل

08 آيار / مايو 2022 10:54

11
11

غزة-الرأي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة 108 قضايا متنوعة خلال أبريل الماضي، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأوضحت إدارة شؤون العشائر أن طواقمها عالجت 63 قضية شجار، و11 قضية مالية و7 قضايا حوادث مرورية، بالإضافة لـ 20 قضايا عائلية و7 قضايا سرقة.

ولفتت عشائر الشمال إلى استرداد مبالغ مالية بقيمة 59 ألف و600 شيكل، و12 ألف دولار لصالح مجموعة من المواطنين خلال أبريل الماضي.

وأشارت شؤون عشائر الشمال إلى الإفراج عن 79 موقوفًا ونزيلًا بجهود لجان الإصلاح عبر تسع لجان تعمل بجميع مناطق المحافظة وتتبع شؤون عشائر الشمال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟