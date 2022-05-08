العلاقات العامة بشرطة رفح تنهي خلافاً مالياً بقيمة 6 آلاف دولار

غزة-الرأي

أنهت العلاقات العامة بمركز شرطة محافظة رفح خلافاً مالياً بقيمة 6000 دولار نتيجة معاملات مالية بين اثنين من المواطنين.

وأوضح المقدم هاني أبو جزر من قسم العلاقات العامة بمركز شرطة رفح أنه وبناءً على تكليف من النيابة العامة بمتابعة شكوى المواطن " م،ن" ضد المشكو ضده "م، ز" حول خلاف مالي بينهما متعلق بمعاملة تجارية وشيكات.

وأشار إلى أنه جرى استدعاء أطراف الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة للوقوف على حقيقة وجوده والبينات المتعلقة به تمهيدًا لإنهائه.

ولفت إلى أنه وبعد معرفة أساس النزاع والتأكد من حقيقته ووجوده تم طرح العديد من الحلول لإنهاء الخلاف.

وأكد المقدم أبو جزر أن الشرطة توصلت إلى حل واتفاق بين الطرفين دون ضغط أو إكراه، يلتزم بموجبه المشكو ضده بإعادة كامل المبلغ للمشكو ضده، مقابل قيام المشتكي بالتنازل عن الشكوى المقدمة.