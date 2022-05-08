"وزارة الاسرى :اصابة اسير بمرض يتسبب بتآكل خلايا الجلد

غزة-الرأي

اكدت وزارة الأسرى ان الأسير ماهر القواسمة (43 عامًا) من الخليل، يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، جراء إصابته بمرض نادر، يتسبب بتآكل في خلايا الجلد، والتي تؤدي إلى تكون حفر في أطرافها .



وبينت الوزارة أن وضع الاسيرخطير جدا، في ظل الاهمال المتعمد من قبل اداره السجن تجاه الاسرى المرضى .



وحمّلت الوزارة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القواسمة المعتقل منذ عام 2015، والمحكوم بالسّجن 8 سنوات، مطالبة الجهات المعنيه بالتدخل العاجل لمنع تفاقم وضعه الصحيّ والضغط في سبيل توفير العلاج اللازم له.

والقواسمة متزوج وأب لثلاثة من الأبناء، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".



يشار أن هنالك 600 أسير يعانون من أمراض ومشاكل صحية من بينهم 200 حالة مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وجميعهم تمارس سلطات الاحتلال بحقهم سياسة الاهمال الطبي المتعمد دونما رعاية صحية جيدة .