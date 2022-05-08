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"مباحث المرور" تضبط 4 دراجات مسروقة بالشمال والوسطى

08 آيار / مايو 2022 11:25

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غزة-الرأي

ضبطت مباحث شرطة المرور بمحافظتي شمال غزة، والوسطى، 4 دراجات نارية مسروقة من نوع "تايجر"، تقدر قيمتهم الإجمالية بحوالي 7 آلاف دولار، وذلك خلال حملاتها المرورية المتواصلة لإنهاء ملف الدراجات النارية المسروقة وإعادة الحقوق لأصحابها.

وبينت مباحث المرور أنها وخلال حملاتها المرورية تم فحص أكثر من 100 دراجة نارية في محافظتي شمال غزة، والوسطى، للتأكد من سلامتها من السرقة أو التزييف والتزوير، حيث تم ضبط الدراجات المذكورة خلال التفتيش والفحص.

وأشارت إلى أنها أحالت الدراجات النارية المسروقة، ومن كانت بحوزتهم إلى مكاتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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