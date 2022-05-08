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التعليم تعلن عن آخر موعد لتسليم الأبحاث الخاصة بجائزة التميز البحثي

08 آيار / مايو 2022 11:32

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتعليم الجامعي أن آخر موعد لتسليم الأبحاث المرشحة من مؤسسات التعليم العالي للمشاركة في جائزة التميز البحثي لطلبة الجامعات والكليات يوم الأربعاء الموافق 18/5/2022.
وتُسلّم الأبحاث لدائرة الشؤون والخدمات الطلابية بالوزارة بواسطة المنسق المعتمد من الجامعات والكليات لدى الوزارة.
بحيث تقوم الجامعات والكليات بتسليم ثلاثة أبحاث في كل مجال من مجالات الجائزة الأربعة وهي: مجال الهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم البيئية، مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات، مجال العلوم الطبية والصحية، مجال العلوم الإنسانية.
يشار إلى أن هذه الجائزة أطلقتها وزارة التعليم خلال شهر مارس الماضي وتستهدف
طلبة الجامعات والكليات الملتحقين بدرجة البكالوريوس لأفضل بحث علمي محكم (مشروع تخرج).
وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية المنتظمين في الدراسة، ومواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية، وخلق روح التنافس الجاد بينهم والارتقاء بمستوى مخرجات أبحاث التخرج كماً ونوعاً وتعزيز التعاون المتبادل والشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.
 

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