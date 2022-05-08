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أدى لإصابة أحد المواطنين

"المباحث " تُصادر مسدسًا استخدم في شجار عائلي بالوسطى

08 آيار / مايو 2022 11:42

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غزة-الرأي

صادرت المباحث العامة فرع مباحث الوسطى قسم المعسكرات، مسدسًا من نوع نورنكو 16، استخدم لإطلاق النار خلال شجار عائلي، أدى لإصابة المواطن (أ. ش) 29 عاماً، من سكان مخيم المغازي.

وبين قسم مباحث المعسكرات، بأن طواقمه شرعت بإجراءات البحث والتحري والاستماع لأقوال الشهود، حيث أثبت التحريات أن المدعو (أ. ص) 38 عاماً، هو من قام بإطلاق النار على المجني عليه باستخدام السلاح المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقرّ بما نسب إليه.

ولفتت المباحث إلى أنها أحالت ملف القضية والجاني والسلاح إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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