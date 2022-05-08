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الاقتصاد تجري 130 جولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

08 آيار / مايو 2022 12:04

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني  130 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار في محافظات قطاع غزة، حيث تم بموجبها تسجيل محضري ضبط لتجار لرفعهم الأسعار واحتكارهم للسلع، و 12 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما قامت طواقم حماية المستهلك بتنظيم جولات مكثفة ومتواصلة على مطاعم بيع الشاورما خلال أيام عيد الفطر للتأكد من جودتها ووزنها.


من جانبها ، نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 8 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات.


بدورها، نفذت دائرة الرقابة الصناعية جولة ميدانية على عدد من المخابز في محافظة غزة للتأكيد على الالتزام بالشروط الصحية اللازمة للعمل في مجال الصناعات الغذائية.

الى جانب ذلك ،نظمت طواقم حماية المستهلك جولات على المطاعم بمحافظة غزة للتأكد من الشروط الصحية وجودة المواد الغذائية داخل المطاعم.
 

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