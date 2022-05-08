"داخلية خانيونس" تُنجز 7 آلاف معاملة خلال أبريل

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس _الشق المدني، 7 آلاف و355 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي.

وسلّمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 4 آلاف و672 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 806 مواليد، و112 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 160 معاملة، والشؤون القانونية 1648 معاملة، بينما أنجزت 426 معاملة جوازات، و58 معاملة إقامات وشؤون أجانب، و375 معاملة للشؤون الإدارية.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.