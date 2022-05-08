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لمتابعة المشاريع التي تم تقديمها خلال زيارة تركيا

"هنية" يناقش آليات تنفيذ عدة مشاريع رياضية مع مؤسسة "تيكا"

08 آيار / مايو 2022 12:17

"هنية" يناقش آليات تنفيذ عدة مشاريع رياضية مع مؤسسة "تيكا"

غزة- الرأي

 استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، المهندس رائد قشطة مدير مؤسسة تيكا التركية - مكتب غزة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية الرياضية في محافظات غزة، والتي تم تقديمها خلال الزيارة التي قام بها هنية مؤخراً لتركيا.

حضر اللقاء كل من المستشارين بالمجلس جابر عياش وسعيد أبو سلطان، ومحمد حلس مدير وحدة الرياضة وجمال الغرة مدير استاد فلسطين.

 وقدم هنية خلال اللقاء شكره لمؤسسة تيكا ودورها الكبير في خدمة الشعب الفلسطيني، كما أشاد بالدور التركي في تقديم الدعم لفلسطين على كافة المستويات، وتحدث عن زيارته الأخيرة لتركيا ولقائه مع العديد من الشخصيات الرسمية وفي مقدمتهم مستشار الرئيس التركي ووزير الشباب والرياضة ومدير الوقف.

 وأوضح هنية، أن زيارته أثمرت عن عدة برامج ومشاريع لتطوير الرياضة في فلسطين، تتضمن الملاعب والصالات وتوفير احتياجات للرياضيين.

 بدوره، أكد المهندس رائد قشطة مدير مؤسسة تيكا تقديره لدور المجلس الأعلى وما يبذله هنية من جهود متواصلة للرقي بالرياضة، وأبدى جاهزية مؤسسة تيكا للتعاون في مجال المشاريع المدعومة من تركيا.

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