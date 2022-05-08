التعليم شرق خان يونس يطلق برنامج "مع ذوي الهمة لبلوغ القمة"

غزة-الرأي

أطلقت مديرية التربية التعليم مشروعها الخاص بطلبة الثانوية العامة " مع ذوي الهمة لبلوغ القمة "، بحضور أ. فاطمة الخالدي؛ مدير الدائرة الفنية، وأ. جهاد الأغا؛ رئيس قسم الإشراف، والبرنامج يشمل المناطق الثلاث للمديرية القرارة والوسط والأوروبي.



وخلال جولتها على المراكز أكدت الخالدي على أن مديرية التعليم تعمل بكل جهدها على الارتقاء بطلبة الثانوية العامة، وأن المديرية أطلقت عدة برامج للنهوض بالطلبة عامة وطلبة الثانوية العامة خاصة، وأن البرنامج الحالي خاص بالطلبة المتميزين، وأن المشرفين التربويين من سيقوم بتدريب الطلبة كونهم أصحاب كفاءة وقدرة عالية على فهم دقائق المناهج، وسيعزز الطلبة بمرشدين تربويين خلال فترة البرنامج لمساعدتهم على كيفية التعامل مع أي معيق نفسي في الامتحان وآلية حل الامتحان براحة نفسية.

