التعليم يستعد لافتتاح المعرض العلمي للمواهب

غزة-الرأي

تواصل وزارة وزارة التربية والتعليم العالي استعداداتها لافتتاح فعاليات المعرض العلمي التقني للمواهب والابتكارات الطلابية الذي تنظمه الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة والعلوم والمختبرات والمشاريع العلمية.



ودعت وزارة التربية والتعليم العالي أبناء شعبنا الفلسطيني والطواقم التعليمية والأكاديمية والجامعات والصحفيين والمهتمين إلى حضور فعاليات المعرض العلمي التقني الذي تنظمه الوزارة بعنوان" المعرض العلمي التقني 2022" تعليم من أجل المستقبل.



حيث يضم المعرض أنشطة ومنتجات طلابية ومدرسية إبداعية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتعليم الإلكتروني والتميز المخبري الرقمي و المشاريع العلمية والمكتبات المدرسية ومنتجات مراكز الإنتاج التعليمية وإنجازات الإدارة العامة للتقنيات التربوية.



وسيُفتتح المعرض يوم الثلاثاء المقبل 10 /5 /2022 الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة يومين10-11/ 5/ 2022 وذلك على أرض المعارض في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة.



