"هنية" يؤكد دعمه لتمثيل منتخبات رياضة ذوي الإعاقة في البطولات الدولية

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، دعمه لمنتخبات رياضة ذوي الإعاقة التي تمثل فلسطين خارجياً، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي واستضافة كافة التحضيرات والتدريبات في مرافق المجلس الأعلى.

وكان هنية استقبل أحمد موسى مدير برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتطرق اللقاء للأجندة التي ستشارك فيها بعض المنتخبات والناشئين ذوي الإعاقة خلال العام الجاري.

وشكر هنية دور الصليب الأحمر في رعاية ألعاب ذوي الإعاقة والبرامج النوعية التي تنفذ في هذا الإطار، وتناول المشاركة الأخيرة لمنتخب كرة القدم - البتر في بطولة غرب ٱسيا التي أقيمت في إيران، والجهود التي بذلها المجلس الأعلى لتذليل العقبات وتوفير الدعم من خلال المجلس ورئاسة متابعة العمل الحكومي، لإنجاح المشاركة الأولى لمنتخب فلسطين في البطولات الخارجية.

وجدد التأكيد على أن رياضة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام خاص من قبل المجلس، وتقديم الدعم المناسب لتطويرها.