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"الشرطة النسائية بخانيونس" تُنفذ 331 مهمة خلال أبريل

08 آيار / مايو 2022 12:50

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غزة-الرأي

نفذت إدارة الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 331 مهمة خلال شهر أبريل الماضي

وأظهر تقرير صادر عن دائرة الشرطة النسائية بخانيونس أنها استقبلت 156 شكوى وإفادة خلال الفترة المذكورة، مبينًا أنه تم حل 20 قضية بشكل ودي وتعهدات، و4 قضايا تم تحويلها للنيابة.

كما نفذت إدارة الشرطة النسائية 10 فعاليات ونشاط، و5 مهمات فض شغب، بالإضافة إلى تنفيذ محاضرة أمنية واحدة.

وبين التقرير أنه تم التحقيق في 47 مهمة مختلفة، و7 قضايا اعتداء، و15 قضية خلاف عائلي عرضت عليهم خلال تلك الفترة.

 وأوضح التقرير مشاركة الشرطة النسائية في 18 مهمة تفتيش، والمشاركة في 40 مهمة مساعدة مواطنات، و9 مهمات تأمين نظارات.

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