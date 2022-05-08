"هنية" يستقبل وفداً من جمعية كبار السن

غزة- الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفدا من جمعية كبار السن، صباح اليوم الأحد، في مقر المجلس بغزة، وضم وفد الجمعية كل من المهندس صبري المدني رئيس الجمعية، ومحمود أبو حصيرة نائب رئيس الجمعية، وزكي بارود عضو مجلس الإدارة.

وقام وفد الجمعية بتقديم صورة عن طبيعة عمل الجمعية والخدمات المقدمة لكبار السن، وشكر رئيس الجمعية المهندس صبري المدني جهود عبد السلام هنية في تقديم المساندة والدعم للمسنين.

بدوره أشاد هنية بما تقدمه جمعية كبار السن من برامج وخدمات متنوعة تلبي حاجة المسنين في مجالات ثقافية وترفيهية ورعاية طبية، وأكد تشجيعه للجمعية وتقديم بعض الأدوات الرياضية لممارسة الأنشطة داخل الجمعية، وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الجمعية درعا تقديريا لعبد السلام هنية.