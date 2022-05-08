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"داخلية شمال غزة" تنجز أكثر من 6 آلاف معاملة خلال أبريل

08 آيار / مايو 2022 12:51

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غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة "الشق المدني 6048 معاملة متنوعة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة خلال أبريل المنصرم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن المديرية أصدرت 1554 معاملة مواليد ووفيات، مشيرةً إلى أن الأحوال المدنية أنجزت 3772 معاملة تشمل 1272 هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف وتغيير عنوان وحالة اجتماعية ".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت ما يقارب  1369 معاملة، بينما أنجزت دائرة الجوازات 248 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، كما أنجزت دائرة الإقامات وشئون الأجانب 38 معاملة.

وذكر التقرير أن دائرة الشئون العامة بالمديرية أنجزت 231 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

 وأشار التقرير إلى إنجاز دائرة الشئون الإدارية والمالية 390 معاملة خلال أبريل الماضي.

 الجذير بالذكر أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 ألف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

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