العمل توقع اتفاقية افتكاك الشهادات مع جامعة الأقصى

غزة-الرأي

وقعت وزارة العمل صباح اليوم اتفاقية مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل، مع جامعة الأقصى .

ووقع الاتفاقية مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة أ. محمد طبيل، وعن جامعة الأقصى د. يوسف الشريف نائب الرئيس الإداري، ود. منذر الداية نائب رئيس الشؤون الإدارية والمالية.

وكانت وزارة العمل وبتمويل مؤسسة أحباء غزة ماليزيا قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لمشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل، وبالتعاون مع جامعة فلسطين وجامعة الأقصى والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

ويستهدف المشروع الخريجين المتعطلين عن العمل والمحتجزة شهاداتهم لدى الجامعات المذكورة من حملة شهادة البكالوريوس فقط، ويهتم بإكساب المستفيدين خبرات ومهارات تساعدهم على الانخراط في سوق العمل من خلال تشغيلهم وتدريبهم لمدة ثلاث شهور ضمن مشروع تشغيل مؤقت براتب رمزي مقابل افتكاك شهاداتهم الجامعية.

وتعمل وزارة العمل جاهدة مع المؤسسات الدولية والمانحة لجلب تمويل مستمر وإطلاق المشروع مرة أخرى ليستهدف عدد أكبر من الجامعات والخريجين المحتجزة شهاداتهم.