الصحة: اجرينا فحوصات لأكثر من 1160 عينة من مصادر المياه في غزة

غزة-الرأي

ذكر تقرير صادر عن قسم مراقبة المياه بالإدارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة أن طواقمها الصحية المتخصصة أجرت فحوصات على أكثر من 1160 عينة من مصادر المياه في قطاع غزة، منذ مطلع العام الجاري 2022، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للتأكد من جودتها وسلامتها من الأمراض المعدية.

وأشار التقرير إلى أن العينات تم سحبها من مختلف مصادر المياه بما في ذلك الآبار والشبكات والخزانات العامة والمياه المحلاة، مبيناً أن الفحوصات شملت فحوصات بكتريولوجية وبلغت نحو 1139 عينة، فيما بلغ عدد العينات التي تم إجراء الفحوصات الكيميائية عليها نحو 123 عينة.

ولفت التقرير إلى أن عدد العينات التي تم فحصها من محافظة شمال قطاع غزة بلغ 247 عينة، فيما بلغ عدد العينات التي تم سحبها من محافظة غزة نحو 452 عينة، كما تم سحب 190 عينة مياه من محافظة الوسطى ونحو 206 عينة من محافظة خان يونس و167عينة من محافظة رفح.

وتنفذ وزارة الصحة وعبر دائرة صحة البيئة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للرعاية الأولية العديد من البرامج الرقابية بما يضمن سلامة البيئة والغذاء والمياه وذلك بالتعاون المشترك مع الفرق المتخصصة في البلديات ومصلحة المياه، وسلطة المياه وسلطة البيئة ووزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين.