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"العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال إبريل

08 آيار / مايو 2022 01:50

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غزة-الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 745 قضية خلال ابريل الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر 745 قضية تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 197 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 108 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 196 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 176 قضايا، ومحافظة الوسطى 68 قضية.

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