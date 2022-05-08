تمديد استقبال طلبات الترشيح لمسابقة الجهود العربية لخدمة القدس

غزة-الرأي

اعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة عن تمديد استقبال طلبات الترشيح لمسابقة الجهود العربية والاسلامية لخدمة القدس حتى تاريخ 31/5/2022 وذلك بناءً على طلب العديد من الباحثين.

هذا وقد اعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين - ماليزيا عن إطلاق المسابقة البحثية الدولية: "الجهود العربية والإسلامية في خدمة القدس".

أهداف المسابقة:

الوقوف على الجهود العربية والإسلامية في خدمة القدس من خلال البحث والدراسة.

زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي في مباحث تتعلق بالقضية الفلسطينية عمومًا وقضية القدس على وجه الخصوص.

لفت الانتباه للمخاطر المحدقة بمدينة القدس، والمؤامرات الصهيونية حولها.

تعزيز الانتماء والشعور الوطني الفلسطيني والاسلامي والعربي تجاه قضية القدس.

المساهمة في تزويد المكتبة العربية بإنتاج فكري حول مدينة القدس.

محاور المسابقة: المشاركة في محور واحد فقط

المجال السياسي.

المجال العلمي والثقافي.

المجال الإعلامي

المجال الاجتماعي والشعبي

مجال مؤسسات المجتمع المدني والأهلي

شروط المسابقة:

تقديم بحث علمي أصيل، ولم يسبق نشره، أو المشاركة به في مسابقات أخرى.

تقديم خطة البحث في أحد مجالات موضوع المسابقة، على أن تكون من 500 إلى 600 كلمة، إضافة إلى المعلومات التالية: عنوان البحث، اسم الباحث، المجال، المقدمة، أهمية البحث، أهداف البحث، المنهج المستخدم في البحث، وهيكل أو تقسيم البحث، مع ضرورة تعبئة استمارة المشاركة في المسابقة المرفقة مع الاعلان وإرفاق الخطة مع الاستمارة.

أن تكون لغة البحث/ خطة البحث بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

الالتزام بالمواعيد المحددة أدناه.

المشاركة في المسابقة مشروطة بقبول خطة البحث واستمارة المشاركة.

التقيد بمنهجية البحث العلمي التي سيتم تزويد الباحثين المقبولة خطة بحثهم بها، على ألا تقل عدد كلمات البحث عن 5000 كلمة وألا تزيد عن 7000 كلمة.

المشاركة متاحة أمام الباحثين والأكاديميين من كافة دول العالم.

يمكن مشاركة أكثر من باحث في بحث واحد.

البحوث التي ستنافس على المراكز الثلاثة الأولى يجب أن تحصل على تقييم محكمين 85% فما فوق.

البحوث المقدمة هي ملك للمسابقة وسيتم نشر ما تراه اللجنة العلمية.

الالتزام بحجم الخط 14 في المتن ما عدا العناوين الرئيسة فتكون 14 غامق، و12 في الهوامش السفلية، ونوع الخط Simplified

يتم تسليم الأبحاث المشاركة إلكترونيًا عبر إيميل المسابقة المعلن عنه في هذا الإعلان.

للباحثين من قطاع غزة يتم تسليم نسختين ورقيتين من الأبحاث إضافة إلى النسخة الإلكترونية في مقر الهيئة العامة للشباب والثقافة

تواريخ مهمة:

آخر موعد لاستلام خطة البحث واستمارة المشاركة يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو/ آيار 2022

آخر موعد للرد على خطط البحوث المقبولة يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو/ حزيران 2022

آخر موعد لاستلام الابحاث كاملة لأصحاب الملخصات المقبولة يوم الخميس 01 سبتمبر/ أيلول 2022

إعلان نتائج المسابقة خلال الفترة من 02 إلى 16 أكتوبر 2022.

جوائز المسابقة:

تمنح لجنة المسابقة المراكز الثلاثة الأولى للأبحاث باللغة العربية الجوائز التالية:

الجائزة الأولى وقيمتها 1200$

الجائزة الثانية وقيمتها 800$

الجائزة الثالثة وقيمتها 600$

تمنح لجنة المسابقة المراكز الثلاثة الأولى للأبحاث باللغة الإنجليزية الجوائز التالية:

الجائزة الأولى وقيمتها 1200$

الجائزة الثانية وقيمتها 800$

الجائزة الثالثة وقيمتها 600$

ستقدم لجنة المسابقة خمسة جوائز لأفضل 5 أبحاث بعد المراكز الثلاثة الأولى في اللغتين العربية والإنجليزية بقيمة 200 دولار لكل بحث.

ستعمل لجنة المسابقة على نشر الأبحاث الفائزة وأفضل 10 أبحاث في مجلات علمية محكمة.

لمزيد من الاستفسار التواصل مع منسق المسابقة الدكتور فواز السوسي: 00972598265588

الهيئة العامة للشباب والثقافة مدينة غزة، نهاية شارع النصر، مجمع المقوسي، مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان، الطابق الخامس