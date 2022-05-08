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وكيل وزارة الأوقاف يهنئ الموظفين بمناسبة عيد الفطر

08 آيار / مايو 2022 02:32

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غزة-الرأي

هنأ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا الموظفين بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك خلال لقاء عقده في قاعة القدس بمقر الوزارة, وجولة تفقدية زار خلالها مديريات الاوقاف الخمس والمدارس الشرعية وكلية الدعوة بفرعيها وإذاعة القرآن الكريم, ومرافق الوزارة.
وقال خلال لقاء المعايدة: "حُق للصائمين ان يفرحوا بنعمة توفيق الله لهم في الطاعات، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل سائر الأعمال".
مؤكداً في الوقت ذاته أن فرحة العيد لن تنسينا تفقد عوائل الشهداء والأسري البواسل, ومساندة الجرحى الذين دافعوا عن شعبهم وأمتهم، محذراً من المساس بالقدس والمسجد الأقصى, الذي يُشكل محور الصراع مع العدو.
وقدم وكيل الوزارة شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة من قبل الموظفين خلال الفترة الماضية.
 

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