آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين

غزة – الرأي:

أعلن وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلات الثالثة، والرابعة، والخامسة، من كشف المسافرين رقم (2022/20)

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18): ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشدد على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.