قرار بمنع الحفلات ومكبرات الصوت مراعاة لطلبة التوجيهي

غزة – الرأي:

أعلنت قيادة الشرطة في قطاع غزة أنها قررت منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج.

وبين الشرطة في بيان لها أن القرار يأتي حرصاً على توفير الأجواء الملائمة وحفاظاً على حالة السكينة والطمأنينة العامة للطلبة تزامناً مع قرب امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد 15 مايو 2022 وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت أنها ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.