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Infinix تطلق هاتف أندرويد بكاميرات وقدرات شحن فائقة

09 آيار / مايو 2022 08:59

Infinix تطلق هاتف أندرويد بكاميرات وقدرات شحن فائقة
Infinix تطلق هاتف أندرويد بكاميرات وقدرات شحن فائقة

تتحضر Infinix لإطلاق هاتف ذكي جديد سيتمتع بكاميرات ذات قدرات تصوير عالية ونظام شحن فائق السرعة للبطارية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سينضم لأسرة NOTE 12 من Infinix ، وسيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها عدسة أساسية بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيمتاز هذا الهاتف أيضا ببطاريته التي ستكون بسعة 5000 ميلي أمبير، والتي ستعمل مع نظام شحن سريع W120 سيمكن من شحن 80% من سعتها في غضون 15 دقيقة تقريبا، كما ستعمل هذه البطارية مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع أيضا.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/76.7/7.9) ملم، وزنه 185 غ تقريبا، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م.

وسيضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات XOS 10.6 ومعالج MediaTek Helio G88 الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 و 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

المصدر: 3dnews

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