ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بالفوز 3-1 على فيرونا

أحرز ساندرو تونالي هدفين، احتفالا بعيد ميلاده، ليقطع ميلان خطوة إضافية نحو حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 11 عاما بعد أن استعاد صدارة الترتيب بفوزه 3-1 على مضيفه فيرونا اليوم الأحد.

وبعد أن تقدم إنتر ميلان مؤقتا إلى الصدارة بفوزه 4-2 على إمبولي، كان الضغط على فريق المدرب ستيفانو بيولي، لكنه فاز على فيرونا تاسع الترتيب، ليستعيد القمة بفارق نقطتين قبل آخر جولتين.

وقال بيولي للصحافيين “لم نكن ضمن ترشيحات أي شخص (لحصد اللقب). نحن نحصد ثمار العمل، الذي لم ينته بعد”.

وأضاف “قبل المباراة قال زلاتان (إبراهيموفيتش مهاجم ميلان) شيئا رائعا إذا كنا نريدهم أن يتذكرونا فأمامنا ثلاث مباريات (يجب الفوز بها). الآن يتبقى مباراتان”.

وسيطر ميلان على اللعب في بداية المباراة وصنع عدة فرص، لكن فيرونا افتتح التسجيل في الدقيقة 38 عندما أرسل داركو لازوفيتش تمريرة حاسمة إلى زميله دافيدي فاراوني ليهز الشباك.

لكن ميلان رفض الاستسلام وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، انطلق رافائيل لياو، الذي تألق بعدما تلقى بطاقة صفراء، وتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى الخلف حولها تونالي، الذي أصبح عمره 22 عاما، إلى هدف من مدى قريب.

وتعاون اللاعبان بطريقة مشابهة مرة أخرى بعد الاستراحة بأربع دقائق من خلال هجمة مرتدة، حيث انطلق لياو وتجاوز دفاع فيرونا قبل أن يرسل تمريرة عرضية حولها تونالي إلى هدف في المرمى الخالي.

وحسم أليساندرو فلورينتسي، الذي شارك قرب النهاية، الفوز عندما تبادل الكرة وأطلق تسديدة قوية من الجانب الأيمن داخل المرمى.

وفي وقت سابق، فاز فينتسيا 4-3 على بولونيا بعدما أحرز دينيس يونسن هدف الانتصار المثير في الدقيقة 93، لينهي الفريق سلسلة من عشر هزائم متتالية، ويتمسك بالأمل الضعيف في الهروب من الهبوط.

ويتأخر فينتسيا بفارق خمس نقاط عن سالرنيتانا صاحب المركز 17 الذي تعادل 1-1 مع كالياري.

وفاز أتلانتا خارج أرضه 3-1 على سبيتسيا ليتساوى في رصيد النقاط البالغ 59 نقطة مع روما سادس الترتيب والذي يملك مباراة مؤجلة.

(رويترز)