بايرن ميونخ يتعادل مع شتوتغارت في البوندسليغا

تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه شتوتغارت 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والتي شهدت أيضا تعادل آينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ .1/1



وسجل هدفي بايرن ميونخ كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتغارت، بالخطأ في مرمى فريقه وتوماس مولر في الدقيقتين 35 و44، فيما سجل هدفي شتوتغارت تياغو توماس وساسا كالادزيتش في الدقيقتين الثامنة و52 .



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه توج باللقب في وقت سابق، كما رفع شتوتغارت رصيده إلى 30 نقطة في النرمو السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1/1 .



وتقدم مونشنجلادباخ بهدف سجله الحسن بليا في الدقيقة الرابعة، وتعادل فرانكفورت عن طريق جونسالو باسيينسيا في الدقيقة 66 .



ورفع فرانكفورت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر.

(د ب أ)