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علماء يطورون آلية جديدة تعكس فقدان البصر لدى كبار السن

09 آيار / مايو 2022 09:32

علماء يطورون آلية جديدة تعكس فقدان البصرلدى كبار السن
علماء يطورون آلية جديدة تعكس فقدان البصرلدى كبار السن

 توصل علماء أمريكيون بجامعة ستانفورد الأمريكية، إلى تطوير شريحة ونظارات مصممة خصيصًا يمكن أن تساعد في استعادة الرؤية المحدودة في مركز المجال البصري للمرضى الذين يعانون من الضمور البقعي.

توصل العلماء إلى أن هذه الرؤية الاصطناعية تتكامل بشكل طبيعي مع الرؤية المحيطية للمرضى، والتي لم تتأثر بالمرض.. ويمكن للمرضى تحديد اتجاهات الخطوط الملونة في مركز وجوانب مجال الرؤية في وقت واحد.

وتشير النتائج، التي نشرت في عدد مايو من مجلة "نيتشر للاتصالات"، إلى أنه يمكن استخدام العلاج لاستعادة الرؤية الوظيفية، ويتسبب التنكس البقعي، الذي يصيب 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، معظمهم أكبر من 60 عامًا، في فقد المرضى تدريجيًا للبصر في وسط مجالهم البصري.

وشدد العلماء على أنه من الأمراض المنهكة لأن الرؤية المحيطية المتبقية منخفضة الدقة، فهؤلاء المرضى يجدون صعوبة في القراءة والتعرف على الوجوه وأداء مهام الحياة اليومية الأخرى.. وتحدث الحالة عندما تتدهور الخلايا المستقبلة للضوء في مركز الشبكية، والمعروفة باسم البقعة، تستشعر هذه الخلايا المكدسة بإحكام، والتي تبطن الجزء الخلفي من العين، الضوء وترسل إشارات إلى الخلايا العصبية الشبكية الأخرى، والتي تنقلها إلى الدماغ، ما يسمح بالإدراك البصري.. عندما تتحلل الخلايا المستقبلة للضوء، لم يعد الدماغ يتلقى المعلومات التي يحتاجها لإنشاء صورة مفصلة ومتماسكة.


يمكن للعلاجات الحالية للضمور البقي أن تبطئ التدهور البصري.. لكن، لا يمكنهم استعادة البصر بمجرد اختفاء المستقبلات الضوئية.. في الوقت الحالي، تقتصر حدة البصر الاصطناعية على حوالي 20/460، ما يسمح للمرضى برؤية الحروف الكبيرة.

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