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في لقاء مع إدارات الوزارة ووحداتها..

وكيل وزارة العدل يؤكد على أهمية تطوير مهارات الموظفين

09 آيار / مايو 2022 10:24

وكيل وزارة العدل يؤكد على أهمية تطوير مهارات الموظفين
وكيل وزارة العدل يؤكد على أهمية تطوير مهارات الموظفين

غزة- الرأي

اختص وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة موظفي الوزارة بإداراتها المختلفة ومرافقها بلقاء متواصل على مدار يوم كامل لمعايدتهم بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ومناقشة بعض تفاصيل العمل معهم.


وحثّ الوكيل موظفي الوزارة في لقاءات منفصلة مع كل إدارة عامة على استنهاض الهمة وتقديم أجود خدمة في مختلف أماكن عملهم وفي كل الظروف، والحفاظ على مقدرات الوزارة في أوقات الطوارئ.


وناقش الحتة مع الموظفين بعض الأمور المهمة منها حالات الطوارئ في ظل الوضع العام، وطبيعة العمل داخل الوزارة، وضرورة الحفاظ على التطوير الدائم للذات وصقل المهارات، والارتقاء بالعمل مشيراً في نقطته الأخيرة لطبيعة تقييم الأداء للموظف باعتماد آليات تقييم تعود بالنفع على المؤسسة والموظف بشكل متوازٍ.

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