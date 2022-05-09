"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال أبريل

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني ألف و577 معاملة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر أبريل لعام 2022.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين، أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت 226 معاملة توزعت ما بين: 122 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و79 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر، و25 معاملة أخرى متنوعة.

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 122 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت ما بين: 21 إفادة حركة معبر، و48 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و7 إفادات أخرى ما بين إقامة، وعدم إقامة، وعدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب، بالإضافة إلى 46 معاملة تنوعت ما بين: إثبات حالة وجود في قطاع غزة، إثبات وصول، وإثبــات مغادرة.