وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يعزز التعاون المشترك مع هيئة تشجيع الاستثمار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال أصدر 154 قرار اعتقال إداري خلال نيسان الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يترأس الاجتماع التحضيري لإطلاق برنامج زراعة القرنية وكالة الرأي الفلسطينية وحدات "الدورو واليماز" تقتحم سجن ايشل وتجري عمليات تفتيش وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل عواودة: مستمر بالإضراب حتى انتزاع حريتي وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُنجز قضايا سرقة بقيمة 14 ألف شيكل بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد امتحانات عملية للمتقدمين للعمل كمنقذين وكالة الرأي الفلسطينية "الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال أبريل وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العدل يؤكد على أهمية تطوير مهارات الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 129
أخبار » الأخبار الحكومية

"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال أبريل

09 آيار / مايو 2022 10:31

"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال أبريل

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني ألف و577 معاملة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر أبريل لعام 2022.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين، أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت 226 معاملة توزعت ما بين: 122 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و79 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر، و25 معاملة أخرى متنوعة.

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 122 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت ما بين: 21 إفادة حركة معبر، و48 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و7 إفادات أخرى ما بين إقامة، وعدم إقامة، وعدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب، بالإضافة إلى 46 معاملة تنوعت ما بين: إثبات حالة وجود في قطاع غزة، إثبات وصول، وإثبــات مغادرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟