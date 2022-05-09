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"المباحث العامة" تُنجز قضايا سرقة بقيمة 14 ألف شيكل بخانيونس

09 آيار / مايو 2022 10:35

"المباحث العامة" تُنجز قضايا سرقة بقيمة 14 ألف شيكل بخانيونس

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث معن وجورت اللوت بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة عدة قضايا سرقة، تُقدر قيمتها بـ14 ألف و500 شيكل.

وأوضحت المباحث أنها تلقت عددًا من التكاليف الواردة من النيابة العامة، مفادها البحث والتحري في عدد من شكاوى المواطنين، حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة وإتلاف ممتلكاتٍ من أراضيهم.

وأفادت المباحث أنه وبالبحث والتحري والتحقيق في أماكن السرقة، تم الاشتباه بإثنين من المواطنين وبإحضارهما واستجوابهما، أقرا بما نسب إليهما من سرقات، مستغلين خلو الأراضي الزراعية من السكان، وبدلالتهما تم تنظيم تقرير دلالة لكافة الأراضي المسروقة، حيث ضُبط بحوزتهما جزء من المسروقات.

ولفتت المباحث إلى أنه تم إحالة المشتبه بهما والمضبوطات إلى مكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول.

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