الصحة: الرقابة الداخلية تجري (115) زيارة رقابية لتحسين جودة الخدمات

غزة- الرأي

أكد تقرير أداء الإدارة العامة للرقابة الداخلية بوزارة الصحة لشهر ابريل من العام الحالي 2022، الى سعي فريق الرقابة للعمل على تحقيق ورفع فعالية وكفاءة الأداء الإداري والمالي والفني في جميع مرافق الوزارة، والتأكد من سلامة إجراءات العمل، إضافة الى الاستخدام الأمثل بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور.

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد (46) تقريرا رقابيا، وتم رفعها لجهات الاختصاص، في حين بلغ عدد الزيارات الرقابية (115) زيارة، وعدد التوصيات(128) توصية.

وبين التقرير متابعة اقسام غسيل الكلى في المستشفيات، إضافة الى متابعة اقسام الطوارئ والحوادث في مستشفيات الوزارة.



ولفت التقرير الى متابعة عدة ملفات متنوعة بوزارة الصحة، ومنوهاً الى متابعة العديد من الانشطة كشكاوى المواطنين، والأداء العام للنظافة، إضافة الى متابعات مفردات ملف كوفيد "19".



وأشار التقرير الى المشاركة في العديد من اللجان الدائمة ولجان التحقيق التي شكلتها الوزارة.