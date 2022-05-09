وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يعزز التعاون المشترك مع هيئة تشجيع الاستثمار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال أصدر 154 قرار اعتقال إداري خلال نيسان الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يترأس الاجتماع التحضيري لإطلاق برنامج زراعة القرنية وكالة الرأي الفلسطينية وحدات "الدورو واليماز" تقتحم سجن ايشل وتجري عمليات تفتيش وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل عواودة: مستمر بالإضراب حتى انتزاع حريتي وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُنجز قضايا سرقة بقيمة 14 ألف شيكل بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد امتحانات عملية للمتقدمين للعمل كمنقذين وكالة الرأي الفلسطينية "الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال أبريل وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العدل يؤكد على أهمية تطوير مهارات الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 129
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: الرقابة الداخلية تجري (115) زيارة رقابية لتحسين جودة الخدمات

09 آيار / مايو 2022 11:21

الصحة: الرقابة الداخلية تجري (115) زيارة رقابية لتحسين جودة الخدمات الصحية
الصحة: الرقابة الداخلية تجري (115) زيارة رقابية لتحسين جودة الخدمات الصحية

غزة- الرأي

أكد تقرير أداء الإدارة العامة للرقابة الداخلية بوزارة الصحة لشهر ابريل من العام الحالي 2022، الى سعي فريق الرقابة للعمل على تحقيق ورفع فعالية وكفاءة الأداء الإداري والمالي والفني في جميع مرافق الوزارة، والتأكد من سلامة إجراءات العمل، إضافة الى الاستخدام الأمثل بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور.

 

وأشار التقرير إلى  أنه تم رصد (46) تقريرا رقابيا، وتم رفعها لجهات الاختصاص، في حين بلغ عدد الزيارات الرقابية (115) زيارة، وعدد التوصيات(128) توصية.

 

وبين التقرير متابعة اقسام غسيل الكلى في المستشفيات، إضافة الى متابعة اقسام الطوارئ والحوادث في مستشفيات الوزارة.


ولفت التقرير الى متابعة عدة ملفات متنوعة بوزارة الصحة، ومنوهاً الى متابعة العديد من الانشطة كشكاوى المواطنين، والأداء العام للنظافة، إضافة الى متابعات  مفردات ملف كوفيد "19".


وأشار التقرير الى المشاركة في العديد من اللجان الدائمة ولجان التحقيق التي شكلتها الوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟