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بعد إدخال كميات كبيرة منه أمس واليوم

المالية لـ "الرأي": أزمة غاز الطهي في طريقها للانتهاء

09 آيار / مايو 2022 11:55

غزة - الرأي - بسام العطار

قال مدير عام الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة إياد الشوربجي، إن أزمة غاز الطهي في طريقها للانتهاء بعد إدخال كميات كبيرة منه أمس واليوم.

وطمأن الشوربجي في تصريح لوكالة "الرأي" المواطنين بأن أزمة الغاز في طور الانتهاء بعد إدخال 920 طنًا عبر مصر ومعبر كرم أبو سالم التجاري، متوقعاً استمرار تدفقه خلال الأيام القادمة أيضاً.

وأشار إلى أن توقف توريد الغاز لأسبوع كامل خلال إجازة عيد الفطر عبر المعابر تسبب في إحداث أزمة في غاز الطهي.

وذكر أن قطاع غزة يحتاج بشكل يومي من 230 طناً الى 250 طناً من الغاز، أي ما يقارب 7000 طن بشكل شهري، وهذه الكمية تزيد حسب الطلب وحاجة السوق.

وبين الشوربجي، أن كافة الكميات التي يتم توريدها من الخارج من الغاز يتم استهلاكها أولاً بأول، ولا توجد كميات زائدة عن الحاجة، وهذا يعود للأزمة العالمية وارتفاع أسعار الوقود.

وأكد ثبات أسعار الغاز المعلن عنها منذ بداية الشهر الجاري، محذراً أصحاب المحطات والموزعين من تجاوز التسعيرة والمحددة بسعر 66 شيقل لأسطوانة الغاز وزن 12 كلغم.

وأوضح الشوربجي، أن كافة محطات الوقود والغاز تخضع لرقابة ميدانية من قبل طواقم الوزارة والدفاع المدني، لضبط السوق والأسعار وعدم حدوث تجاوزات.

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