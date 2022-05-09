الغصين يبحث التعاون المشترك مع وكيل وزارة السياحة والآثار

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، سبل التعاون المشترك مع وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة.



جاء ذلك، خلال زيارة رسمية نظمها وكيل وزارة السياحة والآثار، ووفدا مرافقا له، لوكيل وزارة العمل.



وثمن الغصين الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على الإرث التاريخي لقطاع غزة، معربا عن سعادته بالزيارة، ومرحبا بالوفد الزائر.



وأكد الغصين على تدعيم سبل التعاون المشترك بينهما في جميع الملفات ذات التقاطع المشترك، بما يساهم في تحسين الخدمة، وتجويد الأداء المؤسسي.



بدوره أثنى خلة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العمل في خدمة العمال والخريجين، منوها إلى زيادة التعاون المشترك فيما يخدم الصالح العام.