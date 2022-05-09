"الاتصالات" تلتقي مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالدوائر الحكومية

غزة - الرأي:

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الاثنين، لقاءً مركزيًا مع مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية.

وذكر وكيل الوزارة سهيل مدوخ، أن اللقاء يهدف لتعزيز التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووضع مختصي تكنولوجيا المعلومات بها، في أخر مستجدات العمل الرقمي والتحول الذكي في العمل الحكومي.

وقال في حديثه لـ "الرأي" إن الوزارة بدورها ستستمع لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الوزارات المختلفة، وتعمل على تبادل الآراء والأفكار والمقترحات معهم، لحل أي إشكاليات تواجههم، إضافة لوضعهم في أخر مستجدات ما وصلت له لجنة التحول الذكي والرقمي وإدارة العمل الرقمي في المؤسسات الحكومية.

من جانبه، أوضح مدير عام المعلوماتية بالوزارة إسماعيل حمادة، أن القاء يأتي في ظل مسؤولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فتح باب النقاش وتبادل المعلومات مع كل الجهات المعنية ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية والاستماع للإشكالات التي تواجه ملف تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ووضع الحلول بالتشاور والتشارك مع الحضور.