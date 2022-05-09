لجنة التخطيط في بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الدوري الأسبوعي

خان يونس- الرأي

عقدت لجنة التخطيط في بلدية عبسان الكبيرة اللقاء الدوري الأسبوعي بحضور رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وعدد من أعضاء اللجنة المحلية بالإضافة لأعضاء لجنة المساءلة المجتمعية.

وخلال الجلسات الأخيرة من الشهر المنصرم تم استقبال عدد من المواطنين لمناقشة الشكاوى الخاصة بالشوارع المقترحة ضمن الاحياء الخاصة بهم، والاستماع لمبرراتهم والمساهمة في ايجاد حلول فنية تخدم المصلحة العامة.



كما وتم مناقشة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين على الأحياء المودعة (حي المول، حي السناطي والعسكري، حي رقم 1"المحاذي لحي أبو دقة الجنوبي ضمن النفوذ الموسعة") واطلاع اللجنة على آخر المستجدات وقرارات اللجان المركزية والفرعية خلال الشهر المنصرم.



يذكر أن لجنة التخطيط تُقعد أسبوعياً ويتم خلالها تنفيذ زيارات ميدانية ومناقشة كل القضايا العالقة واستقبال المواطنين واستعراض مشاكل التخطيط الخاصة بالشوارع والأحياء