وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولة تفقدية ومعايدة لمزارعي محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان "من ثبت نبت" وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تصادر جهازين لتعبئة الغاز من نقاط عشوائية وكالة الرأي الفلسطينية "المكافحة" تضبط 700 فرش حشيش و120 ألف حبة مخدرة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التخطيط في بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الدوري الأسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تلتقي مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالدوائر الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد امتحانات عملية لـ80 متقدم للعمل كمنقذ وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يبحث التعاون المشترك مع وكيل وزارة السياحة والآثار وكالة الرأي الفلسطينية المالية لـ "الرأي": أزمة غاز الطهي في طريقها للانتهاء
أخبار » الأخبار الحكومية

لجنة التخطيط في بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الدوري الأسبوعي

09 آيار / مايو 2022 12:18

لجنة التخطيط في بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الدوري الأسبوعي
لجنة التخطيط في بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الدوري الأسبوعي

خان يونس- الرأي

عقدت لجنة التخطيط في بلدية عبسان الكبيرة اللقاء الدوري الأسبوعي بحضور رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وعدد من أعضاء اللجنة المحلية بالإضافة لأعضاء لجنة المساءلة المجتمعية.

وخلال الجلسات الأخيرة من الشهر المنصرم تم استقبال عدد من المواطنين لمناقشة الشكاوى الخاصة بالشوارع المقترحة ضمن الاحياء الخاصة بهم، والاستماع لمبرراتهم والمساهمة في ايجاد حلول فنية تخدم المصلحة العامة.


كما وتم مناقشة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين على الأحياء المودعة (حي المول، حي السناطي والعسكري، حي رقم 1"المحاذي لحي أبو دقة الجنوبي ضمن النفوذ الموسعة") واطلاع اللجنة على آخر المستجدات وقرارات اللجان المركزية والفرعية خلال الشهر المنصرم.


يذكر أن لجنة التخطيط تُقعد أسبوعياً ويتم خلالها تنفيذ زيارات ميدانية ومناقشة كل القضايا العالقة واستقبال المواطنين واستعراض مشاكل التخطيط الخاصة بالشوارع والأحياء

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟