أوقاف خان يونس تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان "من ثبت نبت"

خان يونس- الرأي

نفذ قسم الدعوة و الإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس، ملتقىً دعوياً بعنوان " من ثبت نبت " استهدف طالبات الجامعة الإسلامية فرع الجنوب، بهدف تحفيزهن علي الاستمرار في الطاعات والعبادات ما بعد شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير المديرية د. محمد الغلبان، علي أهمية الملتقي للتذكير بفضائل الأعمال التي يجب أن تثبت عليها الفتاة المسلمة والمداومة علي العبادات التي يرضي عنها الله تعالي.

وأوضح، أن مديريته ستكثف جهودها في المرحلة القادمة، للاستفادة من الإرث العظيم الذي تركه شهر رمضان في النفوس، من التزام بالعبادات والاكثار من قراءة القرآن الكريم والمداومة علي الأذكار والتسبيح.

وأشاد بجهود الوعاظ والدعاة المبذولة في تعزيز المستوى الديني في المجتمع، سائلاً الله تعالي التوفيق والسداد وأن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.