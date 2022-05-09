التعليم تنشر بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

غزة - الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الإثنين، بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية لتدقيق بياناتهم.

ودعت الوزارة، المتقدمين الذين رُشّحت أسماؤهم للمقابلة الشخصية الدخول إلى صفحاتهم عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني وتدقيق بياناتهم المدرجة في طلب التوظيف وذلك عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وأشارت إلى أن عرض البيانات يبدأ اعتباراً من اليوم 9/5/2022 وحتى تاريخ 30/05/2022.

وذكرت الوزارة أنه، في حال وجود أي تعديل أو إضافة يرجى تسجيل ذلك عبر البوابة على أن تُرفق الأوراق اللازمة يوم المقابلة الشخصية لكل مرشح في لجنة المقابلات.

وبينت أن المقابلات ستبدأ غدا الثلاثاء الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم الإثنين 30 مايو الجاري.