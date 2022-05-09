شرطة بلديات رفح تُنفّذ " 2555" مهمة خلال إبريل الماضي

رفح- الرأي

أصدرت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، الإحصائية الشهرية المتعلقة بشهر إبريل الماضي والتي تُوضح عدد المهام والأنشطة التي نفّذتها على مستوى بلديات رفح خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الإحصائية في موضع تفصيل العدد الإجمالي قيام شرطة البلديات بتنفيذ "753" مهمة داخل الأسواق و"646" مهمة إزالة تعديات و"32" مهمة وقف إنشاءات و"17" مهمة ضبط وصلات مياه غير قانونية و"7" مهام إزالة مكرهة صحية و"4" مهام ضبط مواد فاسدة وإتلافها.

ولفتت شرطة البلديات إلى قيام قسم الدوريات بتنفيذ "459" دورية راجلة و" 288" دورية محمولة، بالإضافة إلى إنجاز قسم الشؤون القانونية "249" مهمة تنوعت بين إنجاز شكاوى وتوزيع بلاغات وأخذ تعهدات، إلى جانب المشاركة مع موظفي بلدية رفح في توزيع "100"إخطار.