وزارة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة أسرى عملية "إلعاد"

غزة- الرأي

حملت وزارة الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسيران أسعد يوسف الرفاعي (19 عامًا) وصبحي عماد أبو شقير (20 عامًا)، من سكان قرية رمانة في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، واللذان نفذا عملية "إلعاد" الأخيرة شرق تل أبيب.



وأوضحت الوزارة، أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من نشر لصور منفذي العملية إضافة لمقطع الفيديو المصور أثناء اعتقالهم والتحقيق الميداني الذي تعرضوا له، يظهر تخوفات كبيرة من تعرضهما للتعذيب والتنكيل، الأمر الذي يعد مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة البند رقم "3" والبند رقم "32" الخاص بحفظ كرامة الانسان أثناء اعتقاله.



ودعت الوزارة كافة جهات الاختصاص وعلى رأسهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل لضمان حماية الأسيرين ومتابعة ظروف اعتقالهم وأماكن احتجازهم، والتواصل مع ذويهم.