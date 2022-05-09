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خلال لقائها بفصائل المقاومة والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى

وزارة الأسرى تبحث قضية الأسرى خلال المرحلة القادمة

09 آيار / مايو 2022 01:20

وزارة الأسرى تبحث قضية الأسرى خلال المرحلة القادمة
وزارة الأسرى تبحث قضية الأسرى خلال المرحلة القادمة

غزة- الرأي

 استقبلت وزارة الأسرى والمحررين وفداً من ممثلي فصائل المقاومة والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، لبحث التعاون المشترك لخدمة قضية الأسرى خلال المرحلة القادمة.


وكان في استقبالهم صابر أبو كرش مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، و إسلام عبده "مدير الإعلام".


واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك، وتنظيم العديد من الفعاليات، والوقفات المساندة للأسرى في المرحلة المقبلة خاصة مع وجود  أسيرين إداريين مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وهما الأسير خليل العواودة والمضرب عن الطعام منذ "66" يوما ، والأسير رائد ريان منذ "33" يوما ، ووجود أكثر من "600" أسير مريض تمارس سلطات الاحتلال سياسة الاهمال الطبي بحقهم دونما رعاية صحية جيدة .


وعلى هامش اللقاء قدم الوفد الزائر التهنئة إلى  صابر أبو كرش بمناسبة عودته من مناسك العمرة .

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